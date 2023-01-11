Посол КНР в России заявил о работе над восстановлением взаимных поездок граждан

Россия и Китай готовы и работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в среду, 11 января.

По его словам, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всесторонне стратегическое взаимодействие с Россией.

«Как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан, активизировать культурно-гуманитарные обмены, обеспечить стабильную, бесперебойную работу международных производственных цепочек и цепочек поставок, способствовать развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества в интересах совместного развития наших стран», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Господин Чжан уточнил, что Китай намерен также внести конструктивный вклад в общую борьбу против пандемии и восстановление мировой экономики. В частности, он отметил, что новая тактика борьбы КНР с пандемией придаст более мощный импульс развитию экономики страны.

Дипломат признался, что многие российские друзья уже делились с ним радостью и воодушевлением по поводу возможности приезжать в Китай. По его словам, с российской стороны чувствуются искренние ожидания дальнейшего расширения китайско-российского сотрудничества в различных областях.

Посол напомнил, что в поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю Нового года говорилось, что в 2023 году «откроются новые возможности для развития китайско-российских отношений».

10 января Ассоциация туроператоров России сообщила, что на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай. Однако приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза.

В тот же день пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в этот день в обе стороны заехали 28 человек.

Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.