Российские туроператоры начали продажу первых турпакетов в Китай

На сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай, но приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза. Об этом 10 января сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Туроператор, специализирующийся на поездках в Китай, China Travel, еще 9 января выставил турпакеты на материковую часть Китая, но доступны они только тем, у кого уже есть деловая или иная виза КНР.

Согласно представленной на сайте АТОР информации, границы с КНР открыты и въезд разрешен всем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета. Однако туристические визы всё еще не выдаются.

Другие туроператоры, такие как «Русский экспресс» и «Интурист», ждут решения визового вопроса и поддерживают контакты с консульством Китая.

Ранее, 9 января, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян рассказал «Известиям», какие условия нужно соблюдать для въезда в Таиланд. В страну будут допущены туристы с актуальным сертификатом о вакцинации (подойдет «Спутник V» и «Лайт») или с подтверждением о том, что человек недавно переболел COVID-19.