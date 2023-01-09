Эксперт разъяснил усложненную процедуру въезда в Таиланд с 9 января

Таиланд с 9 января возвращает ковидные ограничения, в страну можно будет въехать при соблюдении ряда условий, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

Авиационные власти Таиланда разослали требование о том, что начиная с 9 января, на рейсы в страну будут допускать с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или подтверждением о том, что человек им переболел, сообщил «Известиям» Артур Мурадян.

«В качестве препарата подходят «Спутник V» и «Лайт». Тем не менее сертификат о вакцинации должен быть актуальным, то есть отображаться на «Госуслугах» как действительный», — подчеркнул вице-президент АТОР.

Срок действия сертификата о вакцинации в России — один год. Также у путешественника будет возможность сделать ПЦР-тест по прибытии в Таиланд. Но в отличие от ОАЭ, платить за этот анализ, скорее всего, придется из своего кармана, добавил он.

«Открытым остается вопрос, как будут принимать справки о перенесенном заболевании. Юридически такая справка не является подтверждением с «Госуслуг». В то же время есть большая вероятность, что тайцы будут принимать любой подобный документ, чтобы сохранить турпоток», — заключил Артур Мурадян.

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