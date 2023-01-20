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СМИ допустили передачу Западной Украины Польше за погашение долгов Киева

NDP: США отдадут Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой
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Фото: TASS/Patrick Pleul
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США может передать Польше несколько западных регионов Украины взамен на погашение Варшавой долгов Киева. Об этом написала обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер в статье от 19 января.

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Она назвала будущее Польши печальным, так как, по ее мнению, Варшава может получить так называемые Восточные Кресы (польское название территорий нынешней Украины), а если удастся договориться с США, то еще несколько дополнительных областей.

«На этом все бонусы заканчиваются!» — указала обозреватель.

Крамер считает, что Вашингтон может отдать Польше эти области в обмен на обязательство взять на себя оплату долгов обанкротившегося украинского правительства, долги которого насчитывают $150 млрд.

При этом она отмечает, что наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны перешли в состав России.

«Именно этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из [правящей партии Польши] «Права и справедливости»!» — посетовала Крамер.

Обозреватель также высказала предположение, что Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, а Польше придется платить США все кредиты Украины.

17 января польский телеканал TVP1 показал в эфире обновленную карту страны, в состав которой была включена часть территории нынешней Западной Украины. Судя по снимку, карта появилась в эфире прогноза погоды. На ней в составе Польши отмечен Львов. Также польской территорией обозначены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.

10 января обозреватель польской газеты Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галас написал о возможности присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой. Он отметил, что военная помощь Польши Киеву может окупиться только таким образом.

В Москве, в свою очередь, неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.

Так, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории, которые Украина получила после Второй мировой войны. Путин отметил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины сегодня может стать только Россия, которая способствовала сохранению западных территорий страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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