Польский телеканал TVP1 показал в эфире обновленную карту страны, в состав которой включена часть территории нынешней Западной Украины. Кадр эфира во вторник, 17 января, распространился в СМИ и Telegram-каналах.

Судя по снимку, карта появилась в эфире прогноза погоды. На ней в составе Польши отмечен Львов.

Также польской территорией обозначены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.

Прежде, в марте 2022 года, телеканал представил карту раздела Украины. На ней в составе Польши были указаны Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. При этом часть украинской территории — Черновицкая область — «отошла» Румынии, а Закарпатье — Венгрии. В составе Украины была показана только центральная и северная части республики в ее нынешнем составе.

Отмечалось, что эту карту TVP1 предоставил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Уже в этом месяце, 10 января, обозреватель польской газеты Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галас написал о возможности присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой. Он отметил, что военная помощь Польши Киеву может окупиться только таким образом.

В Москве, в свою очередь, неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.

Так, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории, которые Украина получила после Второй мировой войны. Путин отметил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины сегодня может стать только Россия, которая способствовала сохранению западных территорий страны.