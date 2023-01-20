В Тюмени идут поиски пропавшего 13 января мальчика

В Тюмени идут поиски подростка, который ушел из дома 13 января и пропал. Об этом 20 января сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«13 января мальчик ушел из дома в СНТ «Рябинушка» города Тюмени, до настоящего времени местоположение подростка 2009 года рождения не установлено. Был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные джинсы, серую шапку, черные кроссовки Nike. На вид ему 13–14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные короткие волосы», — сообщили в поисковом отряде.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили пропажу 13-летнего мальчика, добавив, что полиция проводит поисковые мероприятия, а также попросили всех граждан, обладающих информацией о местоположении мальчика, обращаться в правоохранительные органы.

Ранее, 16 декабря, пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю сообщила о том, что пропавшая 14-летняя школьница была найдена в подъезде жилого дома. О пропаже ранее в тот день сообщила мать девочки, заявив, что та не вернулась вечером домой после школы.