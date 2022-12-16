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В Красноярске начались поиски пропавшей 14-летней девочки

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Красноярске спасатели ищут пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.

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«Накануне поздно вечером в полицию обратилась жительница Центрального района краевого центра с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь вечером ушла из школы № 153, ул. Енисейская, 1 «а» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники полиции составили ориентировку с описанием примет пропавшей. На данный момент ведутся поиски.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы русые. Также указывается, что девочка одета в шапку синего цвета с сиреневыми полосками, куртку коричневого цвета до колен, синие джинсы и черные сапоги. При себе у нее был синий рюкзак в красную клетку.

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по круглосуточным телефонам 227-44-55 или 102», — отмечается в сообщении МВД.

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