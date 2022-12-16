Пропавшую в Красноярске школьницу нашли живой в подъезде дома

Пропавшую в Красноярске 14-летнюю школьницу нашли в подъезде жилого дома. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«Девочка найдена оперативником уголовного розыска ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» в подъезде жилого дома в центре города. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает!» — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что подробности произошедшего выясняются.

О том, что в Красноярске пропала школьница, сообщалось ранее в этот день. Накануне жительница Центрального района краевого центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь вечером ушла из школы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

6 декабря стало известно, что шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Красноярске. Для розыска ребенка были созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. В настоящее время мальчик найден, сотрудники полиции передали его родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать обстоятельства ухода ребенка из дошкольного учреждения.