Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретится с Лукашенко 19 декабря в Минске
Армия
Некоторые части ВСУ оказались укомплектованы всего на 30%
Армия
Командующий РВСН сообщил о начале дежурства полка с «Ярсами» в Тверской области
Общество
Число погибших в результате ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми человек
Мир
NYT предупредила о распространении COVID-19 даже после смерти носителя
Мир
Американский истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний
Общество
В ЛНР ребенок подорвался на растяжке украинских националистов
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Общество
Поезда Кольцевой линии метро в Москве в праздники будут ездить только в одну сторону
Интернет
Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР
Мир
В Сети посоветовали Шольцу выбросить деньги в окно вместо санкций

Пропавшую в Красноярске школьницу нашли живой в подъезде дома

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пропавшую в Красноярске 14-летнюю школьницу нашли в подъезде жилого дома. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Заблудившиеся души: почему в российских городах теряется всё больше людей
В один лишь поисковый отряд «ЛизаАлерт» с начала года за помощью обратилось почти 15 тыс. человек

«Девочка найдена оперативником уголовного розыска ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» в подъезде жилого дома в центре города. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает!» — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что подробности произошедшего выясняются.

О том, что в Красноярске пропала школьница, сообщалось ранее в этот день. Накануне жительница Центрального района краевого центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь вечером ушла из школы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

6 декабря стало известно, что шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Красноярске. Для розыска ребенка были созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. В настоящее время мальчик найден, сотрудники полиции передали его родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать обстоятельства ухода ребенка из дошкольного учреждения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022