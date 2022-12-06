В Красноярске шестилетний ребенок сбежал из детского сада

Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Красноярске. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Сообщение о пропаже мальчика 2016 года рождения поступило в полицию в этот день из прогимназии, расположенной на улице Красномосковская в Железнодорожном районе Красноярска.

«Предварительно установлено, что в 17:50 ребенок перелез через забор учреждения и ушел в неизвестном направлении», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для розыска ребенка были созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. Ориентировку на мальчика разослали всем нарядам полиции.

В настоящее время мальчик найден, сотрудники полиции передали его родителям.

«Ребенка привела в участковый пункт полиции неравнодушная красноярска. Его жизни ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.

Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать обстоятельства ухода ребенка из дошкольного учреждения.

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