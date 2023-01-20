Учения запаса: что взять с собой на военные сборы

В России в 2023 году пройдут ежегодные сборы для военнослужащих запаса. Сроки сборов и количество запасников, которых планируется призвать, пока неизвестно. «Известия» составили список того, что нужно взять с собой на сборы для военных запаса: от качества экипировки зависит, станут ли сборы спортивно-трудовым приключением или настоящим испытанием.

Как призывают на сборы

Военные сборы для солдат и офицеров запаса проводятся ежегодно. Обычно их объявляют в конце зимы или начале весны, для этого издается специальный указ. По общим правилам для участия в военных сборах призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, а старших офицеров — до 55 лет. На практике повестки чаще всего приходят тем, кто во время срочной службы получил редкую и востребованную военно-учетную специальность (ВУС). За неявку по повестке назначают штраф от 500 до 3000 рублей, уголовной ответственности не предусмотрено. Привлекают запасников для обучения работе с новой техникой или для проверки знаний. Также запасников могут призвать на крупные мероприятия вроде совместных учений и т.д.

Получив повестку лично в руки, резервист отправляется на медосмотр, где врачи принимают решение, отправлять человека на сборы или оставить дома. От пункта сбора до военной части призванные на учения добираются около суток — на это время стоит иметь запас продуктов. Сборы проходят в воинских частях и длятся от 2 недель до двух месяцев. По итогам те военнослужащие запаса, кто продемонстрировал высокие звания и навыки, получат очередные воинские звания.

Учения запаса Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Время и место сбора, а также список документов и личных вещей, которые необходимо иметь при себе, обычно указан в повестке, пояснил «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Повестку должны вручить за 10 дней до отправления в часть.

Военнослужащих запаса в народе ранее называли«партизанами» за разномастную экипировку, которую они получали по остаточному принципу. Сегодня, особенно на крупных учениях, форму получают все. Кстати, и камуфляж, и берцы на сборы можно привезти свои. Для хранения вещей лучше всего подойдет дорожная сумка с несколькими отсеками или удобный рюкзак. В дорогу необходимо взять одежду и обувь по сезону, небольшой запас продуктов и аптечку с нужными лекарствами.

Какие документы взять с собой на военные сборы

Прежде всего запасникам стоит позаботиться о документах и их сохранности. Для паспорта, приписного свидетельства и военного билета понадобится герметичная упаковка. Также стоит взять водительские права (при наличии), медицинский полис и документы с работы. Телефон рекомендуют взять попроще — такой, чтобы было не жалко его сломать или испортить. Также стоит взять с собой наличные разными купюрами в пределах 10 тысяч рублей.

Учения запаса Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Какую одежду и личные вещи взять на военные сборы запасникам

В зависимости от продолжительности сборов рекомендуют взять несколько комплектов белья и футболок, термобелье и теплые носки. Пригодятся кроссовки и резиновые шлепанцы. Нелишним будет захватить одежду для города и головной убор. Также побывавшие на сборах призывают захватить запас подворотничков или отрез белой материи для них.

Из личных вещей необходимы нож или мультитул, свой набор столовых приборов и, конечно, гигиенический набор. Не забудьте также наручные часы, зажигалки и средство защиты от комаров. Пригодятся большое полотенце, фонарик, крем для рук и солнцезащитный крем, а также щипчики для ногтей и антисептические стельки.

Учения запаса Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Нелишним будет захватить щетку и крем для ухода за обувью, а также ремонтный набор: нитки с иголками, веревку и т.д. Побывавшие на сборах запасники рекомендуют взять книги или радио на время досуга.

Военные сборы для запасников — что положить в аптечку

Несмотря на то, что в воинских частях обычно есть минимальный набор необходимых медикаментов, походную аптечку лучше иметь свою. Помимо личных лекарств, необходимых именно вам, стоит захватить противопростудные и антисептические лекарства, а также пластырь и влажные и сухие салфетки. Лучше иметь с собой обезболивающее в т.ч. мази и кремы, лекарства для пищеварения и средства от аллергии. Опытные военные рекомендуют также обратить внимание на пасту Теймурова, мазь Вишневского и другие простые, но действенные препараты.

Какие продукты взять на военные сборы запаса

Помимо запаса продуктов и воды на первые сутки, с собой стоит взять кофе и чай в пакетиках, сахар, соль, галеты и печенье, а также шоколад или сгущенку.

Учения запаса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кто освобождается от военных сборов

От призыва на военные сборы освобождаются:

— женщины;

— граждане с тремя и более несовершеннолетними детьми;

— прошедшие альтернативную службу;

— уволенные в запас менее двух лет назад;

— не проходившие военную службу мужчины старше 30 лет;

— сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;

— гражданский персонал ВС РФ, а также действующие летчики, железнодорожники, моряки и педагоги;

— сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, забронированные на период мобилизации и в военное время;

Как оплачивают военные сборы, что получают после сборов

На время прохождения военных сборов запасники освобождаются от работы или учебы с сохранением места и получают средний заработок или стипендию по месту постоянной работы или учебы. Кроме того, им выплачивается оклад в соответствии с должность и званием.