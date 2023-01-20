Кардиохирург сообщил о самочувствии Назарбаева после операции на сердце
Самочувствие бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после операции на сердце хорошее, в скором времени его выпишут. Об этом 20 января сообщил журналистам глава Национального научного кардиохирургического центра кардиохирург Юрий Пя.
Он также отметил, что операция была плановой и была намечена еще в прошлом году. Она длилась 2,5 часа и прошла без вскрытия грудной клетки.
Президент РФ Владимир Путин 20 января во время телефонного разговора с действующим казахстанским президентом Касымом-Жомартом Токаевым пожелал скорейшего выздоровления его предшественнику Назарбаеву.
Об успешном завершении операции 20 января сообщил пресс-секретарь экс-лидера Казахстана Айдос Укибай в Twitter. Ранее в этот же день поступила информация о госпитализации Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан практически 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совета безопасности, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.