Путин пожелал выздоровления экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Президент РФ Владимир Путин 20 января во время телефонного разговора с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым пожелал скорейшего выздоровления первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с его плановой операцией на сердце. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент [Путин] желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенес. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Операция на сердце Назарбаева прошла успешно, ее сделали ранее в этот день. Угрозы для жизни 82-летнего политика нет. Сейчас Назарбаев находится под наблюдением медиков.

В этот день Назарбаева госпитализировали в Астане.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан практически 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совета безопасности, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.