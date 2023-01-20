Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Как сообщил 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай, она прошла успешно.
Угрозы для жизни 82-летнего политика нет.
«Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — сообщил пресс-секретарь в Twitter.
Ранее в пятницу стало известно, что бывшего президента Казахстана госпитализировали в Астане. По данным «Известий», политика поместили в больницу казахстанской столицы для проведения плановой операции. Медиаменеджер Александр Аксютиц сообщил, что бывшему лидеру страны проводят комплексное обследование сердца.
18 января Назарбаев обратился к жителям Казахстана. Он опроверг слухи о том, что покинул страну, подчеркнув, что находится в столице.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан практически 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совета безопасности, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.