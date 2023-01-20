Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в пятницу, 20 января, госпитализировали в Астане. По данным «Известий», 82-летнего политика поместили в больницу казахстанской столицы для проведения плановой операции.

«[Назарбаеву] проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — написал медиаменеджер Александр Аксютиц в соцсети со ссылкой на собственные источники.

Официальных сообщений о состоянии здоровья бывшего казахстанского лидера нет.

18 января Назарбаев обратился к жителям Казахстана. Он опроверг слухи о том, что покинул страну, подчеркнув, что находится в столице. «Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал первый казахстанский президент.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан практически 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совета безопасности, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.