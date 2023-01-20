СПЧ предлагает сажать в тюрьму за утечку персональных данных

Совет по правам человека при президенте России предлагает сажать в тюрьму за утечку персональных данных. Потому что похищенные личные сведения используют для запугивания, сообщает телеканал «Известия». Исходя из этого, совет настаивает на уголовном наказании для нарушителей. Сейчас меры ответственности за утечку регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Чаще всего нарушителям грозит штраф — от 4 тыс. до 100 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.