Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом

Автомобиль убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом. Об этом сообщает 20 января телеканал «Звезда».

Согласно попавшим в сеть документам, MINI Cooper Натальи Вовк с VIN-номером WMWXP5C53K2H95275 13 сентября 2022 года был поставлен на учет в территориальном центре МВД села Софиевская Борщаговка Киевской области.

Известно, что 8 октября 2022 года данная машина была куплена жителем города Белая Церковь. После ее покупки он сменил регистрационный номер автомобиля. Сейчас место нахождения транспортного средства неизвестно.

21 ноября сообщалось, что московский городской суд признал законным заочный арест украинки Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве Дугиной, дочери российского общественного деятеля Александра Дугина.

В суде сообщили, что срок предварительного следствия продлен до января 2023 года. Вовк находится в международном розыске.

2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день на автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб. По их данным, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью покинула Россию, выбравшись в Эстонию.