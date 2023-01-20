Штормовое предупреждение распространили в Приморье из-за сильных морозов

В Приморском крае в связи с прогнозируемыми аномальными морозами объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Понижение температуры ожидается с 21 по 26 января из-за вторжения холодной арктической воздушной массы на территорию региона. На большей части края в течение 4–6 суток температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В некоторые ночи температура в южных и восточных районах опустится до –35 градусов и ниже, в западных районах — до –40 градусов и ниже, в центральных районах — до –43 и ниже. На прибрежной территории температура ожидается ниже –25 градусов при ветре свыше 20 м/с.

Накануне сообщалось, что с 20 января лед начнет активно таять в Амурском и Уссурийском заливах Приморского края. Жителей региона просят воздержаться от рыбалки. По данным Примгидромета, ледоходу будут способствовать переменчивые погодные условия.