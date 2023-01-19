Активное таяние льда прогнозируют в заливах Приморского края

С 20 января лед начнет активно таять в Амурском и Уссурийском заливах Приморского края. Жителей региона просят воздержаться от рыбалки.

По данным Примгидромета, ледоходу будут способствовать переменчивые погодные условия, из-за которых лед не может устояться. Об этом пишет Vostokmedia. В акваториях будут образовываться трещины. Для граждан возрастает риск оказаться на отколовшейся льдине, которую начнет уносить от берега.

Подобный случай уже произошел в декабре. В районе Седанки мужчину начало уносить в море на отделившейся льдине. Мужчине оказали помощь сотрудники МЧС.

Жителей Приморья просят быть осторожными и воздержаться от выхода на лед в ближайшее время.