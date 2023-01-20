Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

Туристический поток граждан России на Мальдивы и в Таджикистан увеличился вдвое по сравнению с допандемийным уровнем. Это следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу, 20 января.



«С января по сентябрь 2022 года российский турпоток на Мальдивы в два раза превысил допандемийный показатель. Почти двукратный рост числа туристических поездок Росстат зафиксировал в прошлом году в Таджикистан», — отмечает РБК, проанализировав данные Росстата.

Отмечается, что за девять месяцев 2022 года граждане РФ совершили на Мальдивы 79,1 тыс. турпоездок, в то время как за тот же период в 2019 году туда было совершено 38 тыс. поездок.

Что касается Таджикистана, то за три квартала 2022 года россияне съездили туда 188 тыс. раз, что в 1,8 раза больше показателя 2019 года, когда российские туристы посетили страну 104 тыс. раз.

Увеличение числа посещений россиянами Мальдив связывается с тем, что эта страна еще во время пандемии коронавируса одной из первых разрешила полеты из РФ и ввела упрощенные правила въезда для туристов с ПЦР-тестами.

Рост же числа поездок россиян в Таджикистан и другие страны постсоветского пространства в 2022 году связан скорее с частными целями, чем с туристическими. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, чьи слова приводят авторы материала.

Ранее, 9 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР) озвучила список самых дорогих зарубежных туров, оплаченных в 2022 году гражданами РФ. В десятку вошли ОАЭ, Турция, Сейшелы, Мальдивы, а также тур в Антарктиду из Аргентины. Дороже всего туристам обошелся месячный отдых в Турции от туроператора FUN&SUN — 25 010 000 рублей ($370 тыс.). Семья из шести человек забронировала его заранее на лето 2023 года.

Специалисты АТОР отметили также, что по сравнению с 2019 годом цены на люксовые туры по РФ сильно выросли. До пандемии коронавируса самые дорогие туры стоили от 595 тыс. до 2,1 млн рублей.

До этого, 1 января, сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные направления у россиян для отдыха в январе. Для путешествий за рубеж российские туристы чаще выбирали Стамбул, Анталью, Дубай, Бангкок и Ташкент.