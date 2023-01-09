В АТОР назвали стоимость самого дорогого тура по России в 2022 году
Самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею за 3,5 млн рублей, а самая дорогая поездка за рубеж — в Турцию — обошлась отдыхающим в 25 млн рублей. Такие данные 9 января представила Ассоциация туроператоров России на своем сайте.
В топ-10 вошли путешествия в Кисловодск, Анапу, Сочи, Москву, Петербург и Сибирь. Стоимость этих поездок варьировалась от 1,5 млн до 3,5 млн рублей.
Самым дорогим стал речной тур по Енисею из Дудинки в Красноярск на теплоходе «Максим Горький» от туроператора «ВодоходЪ». Компания из семи человек заплатила за него 3 567 168 рублей.
В десятку наиболее дорогих зарубежных туров вошли ОАЭ, Турция, Сейшелы, Мальдивы, а также тур в Антарктиду из Аргентины. Дороже всего туристам обошелся месячный отдых в Турции от туроператора FUN&SUN — 25 010 000 рублей ($370 тыс.). Семья из шести человек забронировала его заранее на лето 2023 года.
Специалисты АТОР отметили также, что по сравнению с 2019 годом цены на люксовые туры по РФ сильно выросли. До пандемии коронавируса самые дорогие туры стоили от 595 тыс. до 2,1 млн рублей. Однако ценовой потолок предложений снизился в связи со снятием ковидных ограничений и отсутствием люксовых предложений в Крыму.
Ранее, 1 января, сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные направления у россиян для отдыха в январе. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург. Для путешествий за рубеж российские туристы чаще выбирали Стамбул, Анталью, Дубай, Бангкок и Ташкент.