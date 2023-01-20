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Приемная мать погибшего актера Суховского рассказала подробности его смерти

Приемная мать актера Суховского: он умер в трансформаторной будке и несколько дней пролежал там
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Фото: Кинопоиск
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Актер Арсен Суховский умер в трансформаторной будке и несколько дней пролежал там, прежде чем его нашли. Об этом в пятницу, 20 января, рассказала «Известиям» его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

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Она пояснила, что Суховский в момент смерти находился на территории стройки, куда устроился работать после переезда в Москву. По ее словам, начальник отправил парня в трансформаторную будку, чтобы тот сфотографировал счетчики. Там он погиб от удара током. При этом после обнаружения тела начальство хотело похоронить актера «по-тихому» в Москве.

«Спасибо напарнику, который связался со мной, сообщил об этой трагедии. <...> Следственный комитет сказал, что в крови не было ни алкоголя, ни наркотиков, умер от высокого напряжения током», — пояснила Медведева.

Женщина отметила, что следствие разбирается в причинах произошедшего. По ее словам, начальство не имело право отправлять парня в трансформаторную будку, так как он не был электриком и у него не было никаких полномочий для выполнения работ там.

Медведева рассказала, что сама звонила начальнику, чтобы разобраться в ситуации, однако в разговоре с ним заметила много несостыковок. Так, на территории стройки не оказалось камер видеонаблюдения, которые, по словам начальника, якобы украли. Также там должны были дежурить люди, но почему-то два дня тело парня не могли найти.

О смерти актера стало известно накануне. Он скончался 12 января. Прощание состоялось 19 января в Краснодаре. По факту гибели молодого человека инициировано расследование, которым занимаются сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области.

Как рассказала его приемная мать, в октябре Суховский отправился в Москву, чтобы поступить в Театральную школу Олега Табакова.

Актер снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта.

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