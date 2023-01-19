Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО заявили о сохраняющейся угрозе конфликта с Россией
Мир
Минобороны Дании заявило о передаче Украине 19 французских САУ Caesar
Мир
Глава минфина США заявила о принятии чрезвычайных мер для избежания дефолта
Мир
Захарова сравнила киевский режим с ИГ после признания убийства Киреева
Мир
СМИ узнали об отказе США поставлять Украине танки Abrams из-за затрат на обслуживание
Мир
Минюст США заявил о желании начать конфискацию активов РФ в пользу Украины
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Общество
Путин назвал Досталя ярким представителем отечественного кинематографа
Мир
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне

Актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет

0
Фото: Кинопоиск
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Арсен Суховский скончался на 19-м году жизни. Об этом 19 января сообщила его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», — написала она в соцсетях.

Суховский скончался 12 января, причина смерти не называется. Прощание состоялось 19 января.

Актер снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023