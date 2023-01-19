Актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет

Актер Арсен Суховский скончался на 19-м году жизни. Об этом 19 января сообщила его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», — написала она в соцсетях.

Суховский скончался 12 января, причина смерти не называется. Прощание состоялось 19 января.

Актер снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта.