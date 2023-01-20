Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист

Молодой актер Арсен Суховский 12 января погиб в возрасте 18 лет при трагических обстоятельствах. Воспитанник детского дома, он разделил съемочную площадку с такими именитыми актерами, как Иван Охлобыстин и Ирина Розанова. Биография и фильмография безвременно ушедшего артиста — в материале «Известий».

Арсен Суховский — биография

Суховский родился в 2004 году в Краснодаре. Мальчик рос в детском доме вместе с братом и сестрой, пока малышей не усыновила генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. На тот момент Арсену исполнилось четыре года. Оказавшись в творческой семье, мальчик не раз посещал съемочную площадку и решил пойти по стопам приемной матери.

Кинематографический опыт ему довелось получить в двух проектах — еще ребенком Суховский сыграл в мини-сериале «Ладога», а в 2021 году ему досталась одна из главных ролей в фильме «Недетский дом» со звездным актерским составом. Лента вышла на экраны в сентябре 2022 года.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, он решил покинуть родной Краснодар и уехал в Москву, планируя пройти обучение в школе Олега Табакова. Путешествие в столицу для Суховского обернулось трагической случайностью, унесшей его жизнь.

Арсен Суховский умер — что случилось

Из-за финансовых трудностей начинающий актер был вынужден подрабатывать на стройке. По словам Медведевой, 12 января начальник поручил рабочему сфотографировать счетчики. Жизнь Суховского оборвалась в результате удара током. Тело обнаружили не сразу — еще два дня оно пролежало в будке. При этом приемная мать артиста утверждает, что начальство собиралось устроить тайные похороны, не сообщив никому о смерти молодого работника.

Однако с Медведевой связался напарник погибшего. Женщина разговаривала и с начальником сына, заметив много неточностей в его показаниях. К примеру, на территории стройки не оказалось камер наблюдения. Руководитель утверждал, что оборудование для видеофиксации было украдено. Также неизвестно, почему тело Суховского было найдено лишь спустя два дня, в то время как на территории стройки должен был производиться регулярный обход.

Как уточнила продюсер, в крови юноши не было найдено алкоголя или запрещенных веществ, причиной смерти послужил именно удар током. При этом у начальства не было права поручать работы в трансформаторе рабочему, не имеющему специализации электрика.

ГУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту смерти Суховского. Прощание с актером прошло 19 января в его родном Краснодаре.