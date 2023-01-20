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Приемная мать погибшего актера Суховского назвала причину его смерти

Актер Арсен Суховский погиб из-за удара током в трансформаторной будке
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Фото: Russian World Vision 2021
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Предполагаемой причиной смерти 18-летнего актера Арсена Суховского стал удар током. Об этом в пятницу, 20 января, рассказала его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

По словам женщины, в октябре Суховский отправился в Москву, чтобы поступить в театральную Школу Олега Табакова. Через некоторое время после переезда он устроился работать на стройку, где и погиб при неустановленных обстоятельствах.

«Пошел к начальнику получить свою зарплату, <...> тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током», — написала Медведева в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она добавила, что тело Арсена обнаружили только через два дня после смерти.

По факту гибели молодого человека инициировано расследование, которым занимаются сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области.

О смерти актера стало известно накануне. Он скончался 12 января. Прощание состоялось 19 января в Краснодаре.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта.

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