Приемная мать погибшего актера Суховского назвала причину его смерти

Предполагаемой причиной смерти 18-летнего актера Арсена Суховского стал удар током. Об этом в пятницу, 20 января, рассказала его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

По словам женщины, в октябре Суховский отправился в Москву, чтобы поступить в театральную Школу Олега Табакова. Через некоторое время после переезда он устроился работать на стройку, где и погиб при неустановленных обстоятельствах.

«Пошел к начальнику получить свою зарплату, <...> тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током», — написала Медведева в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она добавила, что тело Арсена обнаружили только через два дня после смерти.

По факту гибели молодого человека инициировано расследование, которым занимаются сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области.

О смерти актера стало известно накануне. Он скончался 12 января. Прощание состоялось 19 января в Краснодаре.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта.