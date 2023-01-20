Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Общество
СК начал проверку по факту инцидента с загоревшейся на операционном столе пациенткой
Спорт
Глава НХЛ вступился за отказавшегося поддержать ЛГБТ Проворова
Мир
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Мир
Глава YASNO потребовал от украинцев платить за отключенный свет
Мир
Более 30 военных самолетов и 5 кораблей КНР были замечены около Тайваня
Мир
В Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами
Мир
Экс-сотрудница разведки заявила о дефиците оружия у США из-за Украины
Политика
В Крыму пообещали дать равноценный ответ на возможные атаки ВСУ
Мир
Экс-депутат бундестага Гердт высказался против поставок танков Украине
Общество
В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 нанесли мощные удары по пехоте ВСУ в Марьинке
Сюжет:

В Минобороны сообщили о применении ВСУ немецких мин

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мины западного производства, в частности — немецкие DM-31 и DM-12. Об этом в четверг, 19 января, сообщил начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра (межведомственного, методического) инженерных войск Минобороны России Илья Б.

«Город — это наша стихия, и тягаться с нами здесь бесполезно»
Как шли бои за Соледар и насколько сложно было его освободить

«Немецкие мины DM-31 стояли с электромагнитными датчиками. Это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Из того, что я знаю, еще DM-12 попадались», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос об иностранных боеприпасах, обнаруженных на местах столкновений.

Собеседник агентства отметил особый риск при обезвреживании орудий с неконтактными датчиками. Они реагируют на изменения электромагнитного поля. Специалисты инженерных войск работают преимущественно с индукционными миноискатели, воздействие которых может легко спровоцировать детонацию.

«Если подойти к такой мине с миноискателем <...> то это почти стопроцентное срабатывание», — отметил военнослужащий.

Тем не менее, по его словам, продукты немецкого оружейного производства составляют лишь часть минного арсенала ВСУ, гораздо чаще саперам приходится иметь дело со знакомыми устройствами времен СССР.

Ранее, 12 января, российские военные приступили к разминированию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Территория предприятия составляет около 10 тыс. кв. км. и практически на каждом шагу можно найти различные взрывные устройства и боеприпасы.

8 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории страны развернуто самое большое минное поле в мире, примерная площадь которого составляет 250 тыс. кв. км. По его словам, данное обстоятельство затрудняет передвижение людей и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023