В Минобороны сообщили о применении ВСУ немецких мин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мины западного производства, в частности — немецкие DM-31 и DM-12. Об этом в четверг, 19 января, сообщил начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра (межведомственного, методического) инженерных войск Минобороны России Илья Б.

«Немецкие мины DM-31 стояли с электромагнитными датчиками. Это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Из того, что я знаю, еще DM-12 попадались», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос об иностранных боеприпасах, обнаруженных на местах столкновений.

Собеседник агентства отметил особый риск при обезвреживании орудий с неконтактными датчиками. Они реагируют на изменения электромагнитного поля. Специалисты инженерных войск работают преимущественно с индукционными миноискатели, воздействие которых может легко спровоцировать детонацию.

«Если подойти к такой мине с миноискателем <...> то это почти стопроцентное срабатывание», — отметил военнослужащий.

Тем не менее, по его словам, продукты немецкого оружейного производства составляют лишь часть минного арсенала ВСУ, гораздо чаще саперам приходится иметь дело со знакомыми устройствами времен СССР.

Ранее, 12 января, российские военные приступили к разминированию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Территория предприятия составляет около 10 тыс. кв. км. и практически на каждом шагу можно найти различные взрывные устройства и боеприпасы.

8 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории страны развернуто самое большое минное поле в мире, примерная площадь которого составляет 250 тыс. кв. км. По его словам, данное обстоятельство затрудняет передвижение людей и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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