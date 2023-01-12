Саперы рассказали «Известиям» о ходе разминирования комбината имени Ильича в Мариуполе

Российские военные приступили к разминированию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Территория предприятия в 10 тыс. кв. км почти полностью усыпана тем, что может взорваться, а местами — заминирована, рассказал побывавший там корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в четверг, 12 января.

«Находим гранаты, подложенные под металлические уголки, растяжки — множество, замотанные гвоздями и не только, боеприпасы от 5,45-го до 30-го калибра. Множество видов вооружения и боеприпасов — от этого всего здесь и находим», — рассказал командир группы разминирования с позывным Леший.

Типичный ландшафт, в котором приходится действовать военным, таков, что от любого неосторожного шага может произойти трагедия. Чтобы этого избежать, в работе используют современную и даже причудливую технику.

«Предмет, похожий на магический шар, содержит в себе несколько видеокамер. Так удобнее заглянуть в труднодоступные места. А вот этот колесный дрон на наших глазах уезжает в километровый неизведанный тоннель», — рассказал журналист.

По его словам, на комбинате много подземных коммуникаций. Чтобы проверить все, используют роботизированный комплекс «Скарабей».

Частично с помощью «Скарабея» была собрана коллекция экстремистской литературы и нацистской символики. Металлургический завод во время боев был не просто точкой на карте, а узлом обороны противника. Здесь были склады боеприпасов, казармы и штаб.

«Карманный вариант: с одной стороны молитва украинского националиста, а с другой — декалог украинского националиста. Так называемые заповеди-10», — пояснил российский военнослужащий с позывным Туман.

Характеризующая врага находка — переведенные почему-то на русский язык боевые наставления армии США. Еще любопытная находка — ноутбуки, из которых вырвали жесткие диски — националисты, убегая с комбината, старательно уничтожали оргтехнику.

Пока военные из международного центра разминирования не решаются назвать даже примерные сроки, когда предприятие вернется к нормальной жизни — настолько много здесь работы. Но шаг за шагом с каждым днем саперы приближают комбинат к заветной цели.

О том, как в Мариуполе идет стройка и генеральная уборка, Станислав Григорьев рассказал 11 января. С помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов боевых действий, от которых пострадал город.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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