Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день заминировано около 250 тыс. кв. км территории страны, что является самым большим минным полем в мире.

«Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей», — сказал он 8 января в интервью корейскому агентству Yonhap.

Отмечается, что это больше площади всего Корейского полуострова, Великобритании или Румынии.

Еще в конце августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики.

По его словам, военные разбрасывают мины в жилых зонах, на улицах и в парках. Небензя отметил, что дети нередко принимают эти мины за игрушки и берут их в руки, после чего устройства взрываются.

Также в августе в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия украинскими боевиками в Донбассе были направлены РФ в ООН.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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