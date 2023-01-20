Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Мир
В Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами
Мир
Экс-сотрудница разведки заявила о дефиците оружия у США из-за Украины
Политика
В Крыму пообещали дать равноценный ответ на возможные атаки ВСУ
Мир
Экс-депутат бундестага Гердт высказался против поставок танков Украине
Общество
В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 нанесли мощные удары по пехоте ВСУ в Марьинке
Спорт
Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в рамках чемпионатов НХЛ
Мир
Хакеры украли данные 37 млн абонентов оператора связи T-Mobile в США
Мир
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Мир
Умер американский певец Дэвид Кросби
Мир
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей.

Последствия вели: кем были 22 человека, погибшие в кемеровском приюте
Что привело к трагедии на Кузбассе и как сгоревшая ночлежка могла быть связана с запрещенной сектой

ЧП произошло в четверг, 19 января, в частном доме в Ленинск-Кузнецком. По данным «Известий», спасатели вытащили из огня троих детей, однако спасти их не удалось. Погибшим было два года, четыре года и шесть лет.

Мать детей в момент случившегося находилась на работе. В доме было найдено тело 56-летней женщины. Предположительно, она сидела с детьми и была их няней.

По информации ТАСС, домом владели двое хозяев.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «360». На месте происшествия работают следователи.

По факту случившегося в СУ СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет RT. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших, а также пожарно-техническая экспертиза по определению причин пожара.

19 января в Карелии следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Медвежьегорск. Пожар произошел 18 января в частном жилом деревянном доме на улице Дорофеева. В результате погибли двое мужчин 1957 и 1983 годов рождения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023