Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей.

ЧП произошло в четверг, 19 января, в частном доме в Ленинск-Кузнецком. По данным «Известий», спасатели вытащили из огня троих детей, однако спасти их не удалось. Погибшим было два года, четыре года и шесть лет.

Мать детей в момент случившегося находилась на работе. В доме было найдено тело 56-летней женщины. Предположительно, она сидела с детьми и была их няней.

По информации ТАСС, домом владели двое хозяев.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «360». На месте происшествия работают следователи.

По факту случившегося в СУ СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет RT. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших, а также пожарно-техническая экспертиза по определению причин пожара.

19 января в Карелии следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Медвежьегорск. Пожар произошел 18 января в частном жилом деревянном доме на улице Дорофеева. В результате погибли двое мужчин 1957 и 1983 годов рождения.