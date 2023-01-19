В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау»

В России выпущена первая партия 24-дюймовых российских мониторов под маркой «Бештау». Производство находится в Ессентуках (Ставропольский край), сообщает 19 января Cnews.

Первая партия из 10 тыс. штук уже распределена по бюджетным организациям. Больше всего мониторов получило Министерство здравоохранения Воронежской области.

В BESHTAU M24FHD устанавливают IPS-матрицу с разрешением 1920×1080 пикселей и контрастностью 1000:1, максимальная яркость экрана составляет 250 кд/м2, частота обновления — 75 Гц.

Кроме того, для подключения к компьютеру доступны разъемы VGA, HDMI и DisplayPort. Также новинка поддерживает настенный монтаж и имеет встроенные колонки.

Отмечается, что в будущем компания планирует запустить производство мышек и клавиатур, а также более крупных — 27-дюймовых — мониторов.

Накануне сообщалось, что до конца этого года в России может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения. В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе указаны «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».