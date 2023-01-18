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В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До конца этого года в России может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения. Информация об этом следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденной правительством.

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В 2023–2024 годах должно быть налажено серийное производство камер, выстроены каналы их сбыта — за этот же период заказчикам должно быть поставлено не менее 1 млн таких устройств, говорится в документе. В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе указаны «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», предоставляющие клиентам услуги видеонаблюдения.

Вопрос о создании производства камер в России более чем актуален, ведь до сих пор практически все эти устройства импортируются из Китая (некоторая их часть до прошлого года ввозилась с Украины), заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это создает риски не только для рядовых российских пользователей IP-камер, но и для государственных и муниципальных структур, а также для компаний, поскольку спрос на видеонаблюдение с их стороны растет год от года, утверждает он.

Наладить в России производство камер, в принципе, не проблема — они выпускаются и сейчас, но речь идет о партиях в несколько десятков тысяч штук, отмечает источник, знакомый с менеджерами нескольких российских электронных заводов. По его мнению, в РФ вполне реально провести более или менее глубокую локализацию этого производства — инвестиции в размере около 1 млрд рублей позволят создать мощности, которые смогут выпускать от 100 тыс. камер в год и более, отмечает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сиди и смотри: в РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

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