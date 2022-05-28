 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
/

Веселей, рабочий глаз: как сотрудники реагируют на видеонаблюдение

Трудовой кодекс не запрещает работодателям следить за подчиненными
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне уже привыкли работать под постоянным прицелом камер видеонаблюдения. Согласно исследованиям сервиса SuperJob, камеры установлены в 6 из 10 российских компаний. При этом каждому второму респонденту безразлично, оборудована ли контора системой наблюдения, а против видеоконтроля возражает лишь каждый пятый сотрудник. По каким причинам работодатели приглядывают за трудовым коллективом и почему большинство работников не возражают против этого, выясняли «Известия».

Потехе — время: как руководители следят за подчиненными
Наниматели стали строже контролировать рабочий процесс, но лояльнее к зависанию в соцсетях

Кому выгодно

Количество видеокамер на рабочих местах увеличивается с каждым годом. Большинство сотрудников считают это положительной тенденцией, особенно если коллектив большой и не очень дружный.

Важно отметить, что трудовым законодательством РФ не предусмотрено каких-либо запретов для работодателя на право ведения видеонаблюдения за своими работниками, а потому установка камер на рабочем месте не является правонарушением. Более того, на некоторых объектах (например, в школах, больницах и поликлиниках) видеонаблюдение должно быть установлено в обязательном порядке для предотвращения террористических актов, пожаров и других возможных опасных для жизни ситуаций, — отмечает юрист Юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов.

Веселей, рабочий глаз
камера наблюдение
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
«Козни руководства»: как начальники нарушают права сотрудников и кого увольняют первыми
Эксперты рассказали, как защититься от злоупотреблений на работе

Причины установки систем видеонаблюдения могут быть разными. Однако, по словам эксперта, предполагается, что съемка будет осуществляться в целях, отвечающих требованиям законодательства, и непосредственно связана с выполнением работником его должностной (трудовой) функции. К таким целям судебная практика относит несколько важных моментов.

Это обеспечение на рабочих местах безопасности, в первую очередь, — пожарной и санитарной. Важны также контроль эффективности производства, охрана имущества работодателя. Камеры способствуют тому, чтобы работники не нарушали свои трудовые обязанности, а также призваны препятствовать незаконному проникновению на территорию объекта посторонних лиц. С помощью систем видеонаблюдения ведется контроль и учет рабочего времени и рациональности его использования, — перечисляет Герман Казанов.

Юрист подчеркивает, что, безусловно, с целью легализации процесса видеонаблюдения работодатель обязан соблюсти ряд требований. Так, факт установки видеоаппаратуры должен быть зафиксирован в локальном нормативном акте организации. С этим документом работников знакомят под роспись в течение 60 календарных дней со дня установки видеокамер.

Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов
Почему компании постоянно недовольны молодыми кадрами

— Также работодатель должен запросить у сотрудника согласие на обработку его персональных данных, которое оформляется в виде отдельного письменного документа, подписанного работником. В документе обязательно указываются дата и срок, на который будет предоставляться такое согласие, а также причины ведения видеонаблюдения, — подчеркивает юрист.

Одиночество — в уборной

Щепетильным сотрудникам можно не опасаться — камеры можно устанавливать не везде. Есть зоны, куда вторгаться нельзя права. По словам эксперта, не допускается установка наблюдения, нарушающего право человека на личную тайну и неприкосновенность частной жизни. Таким образом, нельзя устанавливать видеокамеры, например, в медпунктах, туалетах, раздевалках, душевых и иных аналогичных помещениях.

Не допускается скрытое видеонаблюдение без ведома работников. Следует проинформировать сотрудников о видеонаблюдении в тех местах, где установлены камеры (лучше всего — с помощью табличек с информацией), — говорит юрист.

Веселей, рабочий глаз
видеонаблюдение
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Сливы общества: IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»
Какую информацию могли получить злоумышленники из 420 тыс. потенциально украденных записей

Эксперт отмечает, что получение согласия на обработку персональных данных является скорее формальностью. Отказ сотрудника от подписания такого документа не налагает на работодателя дополнительных обязанностей и не повлечет для него каких-либо неблагоприятных последствий.

Осуществляя видеосъемку рабочего процесса, работодатель реализует предоставленное ему в рамках трудовых отношений право на контроль за исполнением сотрудником своих трудовых обязанностей. А значит, в силу п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», обработка персональных данных в рассматриваемом случае может осуществляться без согласия работника, — добавляет Герман Казанов.

Однако работодателю важно иметь в виду, а сотруднику знать, что, согласно требованиям статьи 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, видеозаписи с его участием и др.) допускаются только с его согласия, подчеркивает юрист.

По словам эксперта, само по себе использование работодателем средств видеофиксации не нарушает основные конституционные права работника. А всё потому, что видеозапись рабочего процесса не является раскрытием его персональных данных и не используется для того, чтобы установить обстоятельства его частной жизни либо его личную и семейную тайну. Рабочее место не считается личным пространством работника и не отвечает критериям уединенного уголка, а потому видеосъемку рабочего процесса нельзя признать действием дискриминационного характера.

Была бы охота: где найти подработку или единственный источник дохода
Эксперты назвали лайфхаки для студентов, мам в декрете и пенсионеров

«Я не накрасилась»

Эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян не усматривает в видеонаблюдении на рабочем месте ничего, что могло бы вызвать возражения или оскорбить сотрудников. Работодатель должен знать, насколько эффективно трудится человек, а также обязан обеспечить безопасность коллектива. В случае необходимости видеозаписи помогают разрешить спорные ситуации.

— Когда вы приходите в театр или торговый центр, там тоже есть камеры. Никто не спрашивает, возражаете вы против этого или нет. Вас спокойно снимают. Вот если говорить о видеонаблюдении, которое ставится у сотрудника дома, когда он работает на удаленке, то тут, безусловно, требуется его согласие, — поясняет Мурадян.

По словам эксперта, в некоторых компаниях сотрудники-удаленщики предоставляют работодателю доступ к своей клавиатуре, микрофону и экрану. Таким образом организация отслеживает, сколько раз работник кликает по мышке и когда делал это в последний раз. Обычно эти действия отслеживаются на мониторе в центральном офисе. Гарри Мурадян отмечает, что если в компании преобладают люди с низкой корпоративной культурой, то такие меры (в каком-то смысле не очень этичные) — это один из немногих вариантов, которые помогают наладить эффективный рабочий процесс.

Веселей, рабочий
офис работа айти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Производительность труда в России составляет всего 17%. Это один из самых низких показателей в Центральной и Восточной Европе. Наши люди любят пошептаться на рабочем месте, сходить на перекур, пообсуждать кого-то. Когда человек работает на дистанционке, эта проблема усиливается. В офисе, по крайней мере, менеджер ходит и дает всем по голове, когда сотрудники подолгу гоняют чаи, — говорит Гарри Мурадян.

Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
Увеличатся ли в связи с этим зарплаты в сферах производства, добычи, строительства и ремонта

Эксперт отмечает, что на необходимость трудиться под камерой наиболее болезненно реагируют офисные сотрудники.

— «Белые воротнички» считают себя достаточно умными, заслуживающими, чтобы за ними не следить. И требуют к себе кредит доверия. Но я был удивлен, узнав, что о камерах отрицательно отзываются молодые работники, особенно девушки. Тут сказываются комплексы: они боятся, что не всегда хорошо выглядят, и поэтому стесняются видеонаблюдения, — уточняет эксперт.

Люди зрелого возраста тоже не всегда довольны перспективой проводить день под прицелом камер. Психологи усматривают причину этого в строгом воспитании и родительских установках, основанных на принципе «совесть — лучший контролер». Гарри Мурадян отмечает, что представители старшего поколения в отличие от молодежи еще и страшатся оставить «цифровой след». Для них это непривычно.

Но оказывается, видеонаблюдение необходимо не только для того, чтобы сотрудники соблюдали трудовую дисциплину.

Есть специализированная система, которая считывает выражение лица и отслеживает уровень усталости сотрудника. И если он зашкаливает, то менеджер может подойти и предложить работнику отлучиться на отдых. В основном эта система применяется в IT-компаниях, где слишком много замкнутых трудоголиков. Такие люди не жалуются на переутомление и будут работать, пока не «сгорят». Поэтому надо «ловить» их, пока не поздно, — разъясняет эксперт.

Дистанционный смотритель: кому больше платят на удаленной работе
Россияне привыкли к дистанту и не спешат с ним расставаться

Защита от дурака

По мнению профессионалов, камеры в трудовом коллективе становятся скорее привычным инструментом, чем средством контроля, вызывающим негатив у сотрудников. Люди относятся к ним как помощникам, помогающим обеспечить безопасность помещений и всего коллектива. А предприниматели считают их своего рода средством для повышения эффективности бизнеса. В последнее время камеры требуются на любых предприятиях — от маленькой кофейни до огромного завода.

Бизнес всё чаще обращается к нам за подключением и обслуживанием систем видеонаблюдения. Компаниям выгодно использовать такое оборудование как способ контроля за сотрудниками и посетителями, а также за порядком на территории различных объектов, — рассказывает директор по маркетингу «Delta Системы безопасности» Валерий Ушков.

По мнению эксперта, многих работников дисциплинирует сам факт наличия камер, а если сотрудникам есть что скрывать, то негатив вызовут любые попытки дополнительного контроля, а не только видеонаблюдение. Однако в этом случае вопрос лежит в плоскости найма сотрудников и корпоративной культуры.

Веселей, рабочий глаз
офис работа коллеги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чаще всего контроль персонала обеспечивается другими средствами, такими как СКУД (средства контроля и управления доступом). Они как раз обеспечивают разграничение доступов в разные помещения, могут вести учет рабочего времени, служить пропускной системой на предприятие. Еще более жесткий контроль всё же осуществляется не камерами, а программным обеспечением, которое может реагировать на время входа пользователя в рабочую информационную среду, на длительность бездействия или просмотр явно не рабочего контента, — добавляет Валерий Ушков.

Новые горизонты: россияне смогут пройти бесплатное переобучение
Почти 350 тыс. человек получат новую специальность для трудоустройства или открытия бизнеса

Эксперт подчеркивает, что цель установки систем видеонаблюдения зависит от профиля компании. В офисах камеры призваны скорее следить за порядком в целом и обеспечивать защиту «от дурака». Например, контролировать посетителей и оперативно замечать какие-то нештатные ситуации: от пролитого на пол кофе до злоупотребления расходом офисной бумаги и порчи мебели.

В торговых точках всевидящее око уже давно стало необходимостью. Контроль кассовых зон, торговых пространств, наблюдение за покупателями — лишь малая часть того, что может камера. Вместе с системой видеоаналитики камеры уже умеют распознавать людей даже в масках или определять, какой товар отсутствует на полке. По мнению Ушкова, в такой сфере бизнеса особенно важно приглядывать за сотрудниками, поскольку недобросовестная работа продавцов и менеджеров весьма нередкое явление.

Эксперт считает, что сложность обслуживания системы видеонаблюдения напрямую зависит от того, кто ее проектировал и устанавливал. Профессионалы должны периодически проводить проверку работоспособности всей системы. Схема установки камер, хранение записей, модули видеоаналитики зависят от уровня специалистов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022