Веселей, рабочий глаз: как сотрудники реагируют на видеонаблюдение

Россияне уже привыкли работать под постоянным прицелом камер видеонаблюдения. Согласно исследованиям сервиса SuperJob, камеры установлены в 6 из 10 российских компаний. При этом каждому второму респонденту безразлично, оборудована ли контора системой наблюдения, а против видеоконтроля возражает лишь каждый пятый сотрудник. По каким причинам работодатели приглядывают за трудовым коллективом и почему большинство работников не возражают против этого, выясняли «Известия».

Кому выгодно

Количество видеокамер на рабочих местах увеличивается с каждым годом. Большинство сотрудников считают это положительной тенденцией, особенно если коллектив большой и не очень дружный.

— Важно отметить, что трудовым законодательством РФ не предусмотрено каких-либо запретов для работодателя на право ведения видеонаблюдения за своими работниками, а потому установка камер на рабочем месте не является правонарушением. Более того, на некоторых объектах (например, в школах, больницах и поликлиниках) видеонаблюдение должно быть установлено в обязательном порядке для предотвращения террористических актов, пожаров и других возможных опасных для жизни ситуаций, — отмечает юрист Юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов.

Причины установки систем видеонаблюдения могут быть разными. Однако, по словам эксперта, предполагается, что съемка будет осуществляться в целях, отвечающих требованиям законодательства, и непосредственно связана с выполнением работником его должностной (трудовой) функции. К таким целям судебная практика относит несколько важных моментов.

— Это обеспечение на рабочих местах безопасности, в первую очередь, — пожарной и санитарной. Важны также контроль эффективности производства, охрана имущества работодателя. Камеры способствуют тому, чтобы работники не нарушали свои трудовые обязанности, а также призваны препятствовать незаконному проникновению на территорию объекта посторонних лиц. С помощью систем видеонаблюдения ведется контроль и учет рабочего времени и рациональности его использования , — перечисляет Герман Казанов.

Юрист подчеркивает, что, безусловно, с целью легализации процесса видеонаблюдения работодатель обязан соблюсти ряд требований. Так, факт установки видеоаппаратуры должен быть зафиксирован в локальном нормативном акте организации. С этим документом работников знакомят под роспись в течение 60 календарных дней со дня установки видеокамер.

— Также работодатель должен запросить у сотрудника согласие на обработку его персональных данных, которое оформляется в виде отдельного письменного документа, подписанного работником. В документе обязательно указываются дата и срок, на который будет предоставляться такое согласие, а также причины ведения видеонаблюдения , — подчеркивает юрист.

Одиночество — в уборной

Щепетильным сотрудникам можно не опасаться — камеры можно устанавливать не везде. Есть зоны, куда вторгаться нельзя права. По словам эксперта, не допускается установка наблюдения, нарушающего право человека на личную тайну и неприкосновенность частной жизни. Таким образом, нельзя устанавливать видеокамеры, например, в медпунктах, туалетах, раздевалках, душевых и иных аналогичных помещениях.

— Не допускается скрытое видеонаблюдение без ведома работников. Следует проинформировать сотрудников о видеонаблюдении в тех местах, где установлены камеры (лучше всего — с помощью табличек с информацией) , — говорит юрист.

Эксперт отмечает, что получение согласия на обработку персональных данных является скорее формальностью. Отказ сотрудника от подписания такого документа не налагает на работодателя дополнительных обязанностей и не повлечет для него каких-либо неблагоприятных последствий.

— Осуществляя видеосъемку рабочего процесса, работодатель реализует предоставленное ему в рамках трудовых отношений право на контроль за исполнением сотрудником своих трудовых обязанностей. А значит, в силу п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», обработка персональных данных в рассматриваемом случае может осуществляться без согласия работника, — добавляет Герман Казанов.

Однако работодателю важно иметь в виду, а сотруднику знать, что, согласно требованиям статьи 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, видеозаписи с его участием и др.) допускаются только с его согласия, подчеркивает юрист.

По словам эксперта, само по себе использование работодателем средств видеофиксации не нарушает основные конституционные права работника. А всё потому, что видеозапись рабочего процесса не является раскрытием его персональных данных и не используется для того, чтобы установить обстоятельства его частной жизни либо его личную и семейную тайну. Рабочее место не считается личным пространством работника и не отвечает критериям уединенного уголка, а потому видеосъемку рабочего процесса нельзя признать действием дискриминационного характера.

«Я не накрасилась»

Эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян не усматривает в видеонаблюдении на рабочем месте ничего, что могло бы вызвать возражения или оскорбить сотрудников. Работодатель должен знать, насколько эффективно трудится человек, а также обязан обеспечить безопасность коллектива. В случае необходимости видеозаписи помогают разрешить спорные ситуации.

— Когда вы приходите в театр или торговый центр, там тоже есть камеры. Никто не спрашивает, возражаете вы против этого или нет. Вас спокойно снимают. Вот если говорить о видеонаблюдении, которое ставится у сотрудника дома, когда он работает на удаленке, то тут, безусловно, требуется его согласие , — поясняет Мурадян.

По словам эксперта, в некоторых компаниях сотрудники-удаленщики предоставляют работодателю доступ к своей клавиатуре, микрофону и экрану. Таким образом организация отслеживает, сколько раз работник кликает по мышке и когда делал это в последний раз. Обычно эти действия отслеживаются на мониторе в центральном офисе. Гарри Мурадян отмечает, что если в компании преобладают люди с низкой корпоративной культурой, то такие меры (в каком-то смысле не очень этичные) — это один из немногих вариантов, которые помогают наладить эффективный рабочий процесс.

— Производительность труда в России составляет всего 17%. Это один из самых низких показателей в Центральной и Восточной Европе. Наши люди любят пошептаться на рабочем месте, сходить на перекур, пообсуждать кого-то. Когда человек работает на дистанционке, эта проблема усиливается. В офисе, по крайней мере, менеджер ходит и дает всем по голове, когда сотрудники подолгу гоняют чаи, — говорит Гарри Мурадян.

Эксперт отмечает, что на необходимость трудиться под камерой наиболее болезненно реагируют офисные сотрудники.

— «Белые воротнички» считают себя достаточно умными, заслуживающими, чтобы за ними не следить. И требуют к себе кредит доверия. Но я был удивлен, узнав, что о камерах отрицательно отзываются молодые работники, особенно девушки. Тут сказываются комплексы: они боятся, что не всегда хорошо выглядят, и поэтому стесняются видеонаблюдения , — уточняет эксперт.

Люди зрелого возраста тоже не всегда довольны перспективой проводить день под прицелом камер. Психологи усматривают причину этого в строгом воспитании и родительских установках, основанных на принципе «совесть — лучший контролер» . Гарри Мурадян отмечает, что представители старшего поколения в отличие от молодежи еще и страшатся оставить «цифровой след». Для них это непривычно.

Но оказывается, видеонаблюдение необходимо не только для того, чтобы сотрудники соблюдали трудовую дисциплину.

— Есть специализированная система, которая считывает выражение лица и отслеживает уровень усталости сотрудника. И если он зашкаливает, то менеджер может подойти и предложить работнику отлучиться на отдых. В основном эта система применяется в IT-компаниях, где слишком много замкнутых трудоголиков. Такие люди не жалуются на переутомление и будут работать, пока не «сгорят». Поэтому надо «ловить» их, пока не поздно , — разъясняет эксперт.

Защита от дурака

По мнению профессионалов, камеры в трудовом коллективе становятся скорее привычным инструментом, чем средством контроля, вызывающим негатив у сотрудников. Люди относятся к ним как помощникам, помогающим обеспечить безопасность помещений и всего коллектива. А предприниматели считают их своего рода средством для повышения эффективности бизнеса. В последнее время камеры требуются на любых предприятиях — от маленькой кофейни до огромного завода.

— Бизнес всё чаще обращается к нам за подключением и обслуживанием систем видеонаблюдения. Компаниям выгодно использовать такое оборудование как способ контроля за сотрудниками и посетителями, а также за порядком на территории различных объектов, — рассказывает директор по маркетингу «Delta Системы безопасности» Валерий Ушков.

По мнению эксперта, многих работников дисциплинирует сам факт наличия камер, а если сотрудникам есть что скрывать, то негатив вызовут любые попытки дополнительного контроля, а не только видеонаблюдение. Однако в этом случае вопрос лежит в плоскости найма сотрудников и корпоративной культуры.

— Чаще всего контроль персонала обеспечивается другими средствами, такими как СКУД (средства контроля и управления доступом). Они как раз обеспечивают разграничение доступов в разные помещения, могут вести учет рабочего времени, служить пропускной системой на предприятие. Еще более жесткий контроль всё же осуществляется не камерами, а программным обеспечением, которое может реагировать на время входа пользователя в рабочую информационную среду, на длительность бездействия или просмотр явно не рабочего контента , — добавляет Валерий Ушков.

Эксперт подчеркивает, что цель установки систем видеонаблюдения зависит от профиля компании. В офисах камеры призваны скорее следить за порядком в целом и обеспечивать защиту «от дурака». Например, контролировать посетителей и оперативно замечать какие-то нештатные ситуации: от пролитого на пол кофе до злоупотребления расходом офисной бумаги и порчи мебели.

В торговых точках всевидящее око уже давно стало необходимостью. Контроль кассовых зон, торговых пространств, наблюдение за покупателями — лишь малая часть того, что может камера. Вместе с системой видеоаналитики камеры уже умеют распознавать людей даже в масках или определять, какой товар отсутствует на полке. По мнению Ушкова, в такой сфере бизнеса особенно важно приглядывать за сотрудниками, поскольку недобросовестная работа продавцов и менеджеров весьма нередкое явление.