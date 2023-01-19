Шольцу напомнили о горящих немецких танках на Украине в 1943 году

Постоянное представительство России при ООН и других международных организациях в Женеве 19 января напомнило канцлеру Германии Олафу Шольцу о горящих немецких танках на Украине в 1943 году, комментируя его слова о готовности Берлина отправить танки Киеву в случае, если Вашингтон последует этому примеру.

«Россияне слишком хорошо знают, как выглядят сгоревшие на Украине немецкие танки», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

К посту прикреплен коллаж из фотографий двух подорванных немецких танков — времен Великой Отечественной войны и современного.

В миссии добавили, что сожжение американских танков на Украине может стать первым случаем.

Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams. В материале отмечалось, что Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева.

Ранее, 17 января, отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках немецких танков на Украину, Шольц рассказал, что ведет переговоры с союзниками. Он добавил, что подобные действия должны быть согласованы с партнерами Германии.

За день до этого Шольц и президент США Джо Байден обсудили по телефону сроки и согласованность поддержки Украины. Оба лидера согласились, что эта поддержка должна быть эффективной и осуществляться в тесной координации.

При этом Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама. В то же время что касается американских танков Abrams, в Пентагоне заявили, что пока не готовы поставить их Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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