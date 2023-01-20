Николай Николаевич привел меня в большое кино. Мы познакомились ровно 33 года назад, в конце января 1990-го. Он планировал снимать «Облако-рай». Пригласил на пробы, утвердил меня. Я снялся в нескольких его фильмах, но эта картина — главная в его кинокарьере. И для меня это главный фильм.

Досталь был стопроцентный кинематографист — и артист, и сценарист, и режиссер, и продюсер. Он даже жил напротив Дома кино. Вся его семья связана с кино. Один сын стал продюсером, другой — режиссером. Его отец Николай Досталь — известный кинорежиссер, трагически погиб в 1959 году в автомобильной катастрофе. Два сына — Николай и Владимир — остались сиротами. Они решили продолжить династию: оба получили дипломы ВГИКа, старший Владимир стал продюсером, Николай — режиссером. Впервые он попал в кино еще школьником — снялся в картине Михаила Калика «До свидания мальчики», где его партнерами были юные Евгений Стеблов и Михаил Кононов.

Режиссерским дебютом стала короткометражка «Ожидаются похолодание и снег». Роли в ней исполнили мои однокурсники, ученики Олега Павловича Табакова — Сергей Газаров, Алексей Якубов, Александр Марин, Елена Майорова. Я в то время служил в армии, встретился с Досталем позже. Его ассистент по актерам пришла к нам в Театр-студию «Человек» посмотреть спектакль «Панночка», который поставил Сергей Женовач. В конце 1980-х это была модная постановка, которая гремела на всю Москву. Там она приметила меня и пригласила на фотопробы.

Когда я пришел на студию, в коридоре встретил Николая Досталя. Он посмотрел: «А ну-ка, зайди ко мне в кабинет». Я тогда не знал, кто это. А он пригласил меня кинопробы фильма «Облако-рай». Потом сам пришел смотреть «Панночку» в театр, и в этом же спектакле увидел Ирину Розанову. Она тогда уже была известной артисткой, и без проб попала в картину Николая Николаевича. Досталь очень любил театр. И частенько актеров находил на сцене.

«Облако-рай» стало главной картиной не только для меня, но и для Андрея Жигалова, он должен был играть «мальчика с глобусом», а стал главным героем. Дело в том, что Олег Ефремов не отпустил на съемки в Петрозаводск исполнителя, которого утвердил Досталь. Тогда Георгий Данелия посоветовал Николаю Николаевичу Андрея Жигалова. «Так он же клоун», — сказал Досталь. «Никулин тоже был клоуном, но сыграл «Двадцать дней без войны» у Германа, так что возьми его», — ответил он. И это было попадание в десятку. После съемок Андрей уехал за границу. 1990-е, сами понимаете, какие тяжелые времена, поэтому карьеру он свою выстраивал в цирке. Андрей даже получил «цирковой Оскар» в Монте-Карло. Приз ему вручал Князь Монако.

Фильм «Облако-рай» был таким успешным, что все хотели продолжения. И через 15 лет Андрей Жигалов убедил Досталя в его необходимости. Сценарист Георгий Николаев написал «Коля перекати-поле». Мы уже были известными артистами, приехали в Петрозаводск звездами. В доме, где снимали, нас встречали как родных. А когда картина вышла на экраны, мы с Ирой Розановой получили по премии «Ника» как лучшие актеры.

Николай Николаевич тоже был не обделен наградами. Я как-то зашел к нему в гости, а у него подоконник весь заставлен призами: Локарно, Международный кинофестиваль европейского кино во Франции, Женевский фестиваль, ММКФ, ТЭФИ, «Золотой Орел» и другие.

Николай Николаевич как человек творческий хотел попробовать себя в разных жанрах, поэтому стал снимать сериалы. Тем более к ним появился большой зрительский интерес. Он позвал меня в свою первую работу для телевидения «Гражданин начальник». Звонит мне как-то и говорит: «Начинаю снимать сериал. Роли для тебя там нет, но есть хороший эпизод. Снимись, укрась фильм». Ради Досталя я готов был и на эпизод. Главную роль в фильме сыграл потрясающий артист Юрий Степанов. Он погиб в автокатастрофе в 2010 году.

Вообще у Николая Досталя был глаз наметанный на артистов. Он ведь фактически реализовал мечту Геннадия Хазанова, который хотел сыграть драматическую роль. И Досталь пригласил его в «Маленький гигант большого секса». В этом фильме Геннадий Викторович показал себя с неожиданной стороны.

Когда режиссер приступил к съемкам сериала «Завещание Ленина», опять сказал, что нет достойной роли для меня. «Но есть очень интересный эпизод. Пойдешь на эксперимент, сыграешь татарина? Только надо покрасить волосы в черный цвет». — «Готов!» И сыграл у него татарина.

У Николая Николаевича были любимые артисты: Ирина Розанова, Лев Борисов, Валерий Золотухин, Юрий Толоконников, Андрей Жигалов, Татьяна Овсянникова, осмелюсь причислить к ним и себя. А в последнее время он был покорен Тимофеем Трибунцевым, снял его в картине «Монах и бес». Хотел работать и дальше.

Он не то чтобы искал талантливых людей — Досталь чуял их. Но в работе был очень требовательным, ведь в режиссеры Николай Николаевич попал из вторых режиссеров. Редко кому из выпускников ВГИКа сразу давали собственную постановку.

Досталь владел площадкой. У него был ценнейший опыт за плечами. Он знал ремесло и осветителя, и бутафора, и реквизитора. Вникал во все подробности. Николай Николаевич любил сам процесс создания фильма. Не признавал халтуру. Был ответственным, дотошным. Если у актера не те пуговицы на костюме, не соответствуют времени, заставлял срезать. Требовал, чтобы нашли настоящие. Тем более что жена у него была художником по костюмам.

Мы с ним в последний раз общались перед Новым годом. Поздравили друг друга. Говорил, что еще снимет в своем кино. Но особо он не распространялся о планах. Не любил пустых обещаний. Только когда запускался, говорил по существу. Но планы на будущее у него были. А я, буквально вчера, вспоминал его. Подумал — Крещение, он человек православный, позвоню поздравлю. Не успел. Он умер 18 января, в 18:10, в Крещенский сочельник. Я даже не знаю, от чего. Он скрывал, что болел. Для меня это удар, которого я не ожидал. Николай Николаевич Досталь важный человек в моей судьбе. Таких больше нет. Мои соболезнования родным и близким.

Автор — заслуженный артист России Сергей Баталов

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