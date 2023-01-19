В Россию с любовью: РФ ждет туркменские компании после ухода западных

Объем товарооборота между Россией и Туркменистаном достиг $1 млрд . Об этом 19 января заявил Михаил Мишустин во время своего первого зарубежного визита в Ашхабад . При этом, по словам премьера, этот показатель не стоит считать пределом. Обе страны в целом заинтересованы развивать сотрудничество по всем направлениям. Это касается, в том числе энергетической сферы , которая остается важной для РФ и Туркменистана. Кроме того, предприниматели из среднеазиатской республики могут занять в России ниши, которые освободились после ухода ряда иностранных компаний .

Теплый прием

Ашхабад встретил российскую делегацию во главе с премьером Михаилом Мишустиным ярким солнцем и по-настоящему весенней погодой. Хотя еще недавно в стране были морозы и снег, которые превратили в лед даже городские фонтаны.

Свой визит глава кабмина начал с посещения совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина . Мишустин оставил памятную запись в книге почетных гостей, пожелав учителям и ученикам процветания на благо братских народов двух стран.

Основным событием в первый день визита в Ашхабад стал бизнес-форум, в котором принял участие представительный состав российской делегации — вместе с Михаилом Мишустиным в Туркменистан, в частности, прибыли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министры экономического развития Максим Решетников и просвещения Сергей Кравцов, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

С российской стороны участие в форуме подтвердили более 300 представителей деловых кругов, сообщили в пресс-службе кабмина.

В Россию с любовью Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов во время приветствия в аэропорту Ашхабад Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Это первый столь масштабный бизнес-форум в истории российско-туркменистанских отношений . Абсолютно уверен, что он поможет установить новые связи и положит начало многим перспективным проектам, — обратился к участникам встречи Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас работа ведется в не совсем стандартных условиях, поскольку происходит переформирование глобальных финансово-экономических цепочек.

— На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Тем не менее 2022-й продемонстрировал, что Россия справляется с новыми вызовами , сказал премьер. К примеру, спад ВВП оказался гораздо меньше, чем предрекали оппоненты: всего 2,5%.

— Мы искренне дорожим дружбой и стратегическим соседством с Туркменистаном . Объем товарооборота сейчас находится на отметке $1 млрд. Но несомненно потенциал экономического сотрудничества намного выше, — отметил Михаил Мишустин.

В Россию с любовью Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время посещения совместной туркмено-российской средней образовательной школы им. А.С. Пушкина Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Он убежден, что сегодня существуют хорошие возможности для углубления кооперации в различных сферах. По его словам, предприниматели из Туркменистана могут занять в России ниши, которые освободились с уходом ряда иностранных корпораций. Кроме того, речь может идти о совместной реализации проектов в различных сферах, включая энергетику и транспорт.

— Столь солидный состав российской делегации, ее широкое географическое представительство свидетельствуют о большом интересе к сотрудничеству с Туркменистаном , — заявил, в свою очередь, зампред правительства Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, в республике сегодня очевиден интерес к налаживанию деловых связей к РФ.

— С этой точки зрения мы рассматриваем этот форум как важный этап в развитии туркмено-российских отношений, — подчеркнул он.

Председатель совета директоров градостроительного института «Мирпроект» Андрей Шишкин заявил «Известиям», что Россия и Туркменистан могут более активно сотрудничать в развитии городов.

В Россию с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это очень эффективное мероприятие, так как Туркмения развивается сегодня во всех отраслях , — пояснил он.

А вот министерство промышленности Татарстана планирует подготовить предложение для Ашхабада по закупкам автомобилей Aurus . Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель премьер-министра — министр промышленности Татарстана Олег Коробченко.

— Сегодня утром, когда мы ехали сюда на форум, нас обогнал большой кортеж Mercedes. Я еду и думаю, почему они ездят на Mercedes? Хотя Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России, дружественной Туркменистану стране, — заявил он.

Стратегические партнеры

Эксперты считают, что отношения России и Туркменистана имеют особую ценность, хотя экономические показатели сотрудничества двух стран еще далеки от советских времен.

— Наше сотрудничество давнее. Те пертурбации, которые были связаны с распадом СССР, не всегда хорошим отношением к русскоязычному населению при первом президенте Сапармурате Ниязове, постепенно сходят на нет. Наши страны — крупные газодобывающие державы. Поэтому перспективы экономических отношений выглядят хорошо , — сказал «Известиям» политолог Аждар Куртов.

В Россию с любовью Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По его словам, при новом руководстве Туркменистан отходит от политики самоизоляции, популярной в 90-годах. Страна все больше проявляет интерес к сотрудничеству в самых разных сферах со государствами СНГ и ШОС.

— То, что все ближайшие соседи так или иначе связаны с РФ, добавляет импульс к развитию политических отношений между Ашхабадом и Москвой, — отметил эксперт.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России факультета международных отношений МГИМО, член РСМД Евгений Кожокин считает, что отношения России и Туркменистана отличаются стабильностью.

— Это связано с последовательным внешнеполитическим курсом Ашхабада, для которого принцип нейтралитета — основополагающий. Он позволяет Туркменистану на протяжении уже нескольких десятков лет избегать каких-либо резких поворотов в политике и обеспечивает нормальное взаимодействие с Москвой , — пояснил эксперт «Известиям». — РФ и Туркменистан добывают значительное количество газа. Этот вопрос, вне всякого сомнения, будет находиться в центре внимания в ходе визита в Ашхабад Михаила Мишустина. В условиях невероятного санкционного давления на Россию нам очень важно иметь на этом энергетическом рынке взаимопонимание.

Кроме того, Туркменистан имеет большие запасы нефти и остается крупным производителем хлопка . Также России может быть интересно транспортно-логистическое сотрудничество, так как через территорию Туркменистана проходит восточный железнодорожный маршрут стратегически значимого транспортного коридора «Север — Юг», связывающего РФ с Ираном и Индией, уточнил эксперт.

В Россию с любовью Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов Фото: РИА Новости/Александр Астафьев