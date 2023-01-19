Линейную больницу отремонтировали в Амурской области

Здание линейной больницы капитально отремонтировали в поселке Архара в Амурской области. Стоимость работ составила свыше 140 млн рублей.

Больница была построена в 1993 году, с того момента капитальный ремонт не проводился. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Во время реконструкции были обновлены все системы жизнеобеспечения, а также приведены в порядок помещения.

Учреждение предназначено для оказания первой доврачебной, врачебной и специализированной помощи жителям Архаринского района и Архары. К 2024 году население составил почти 15,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Татарстане больше 104 млрд рублей направили на усовершенствование системы здравоохранения. Всего построено 32 объекта, отремонтировано 15 объектов.