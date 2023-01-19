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В Британии указали на угрозу краха карьеры Шольца из-за Украины

The Spectator: карьера канцлера Германии Шольца оказалась под угрозой из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Ошибки канцлера Германии Олафа Шольца на Украине поставили его политическую карьеру на грань краха. Об этом написал британский журнал The Spectator 16 января.

«В верхушке правительства Германии царит хаос из-за того, что она совершает ошибки при попытке выстроить политику в отношении кризиса на Украине», — говорится в статье.

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Там отмечается, что украинский конфликт обострил множество внутренних проблем ФРГ и Европы в целом.

«Конфликт обнажил слабую безопасность и самодовольство Европы. Но более всего обнажились проблемы в Германии, связанные с обороной. Не видно конца количеству тревожной информации на эту тему, которая появляется в ходе конфликта», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что также конфликт показал неспособность нынешнего канцлера Германии самостоятельно принимать правильные политические решения относительно Украины, особенно что касается поставки Киеву военной техники.

«Канцлера Германии Олафа Шольца немецкие политики буквально подталкивали к каждому хорошему решению, которое он в конечном итоге принимал», — говорится в материале.

Авторы статьи указывают на многочисленные промахи и ложные заявления Шольца о поставках техники на Украину и отмечают, что многие политические силы в ФРГ и Европе предпочли бы, чтобы канцлером вместо него была лидер зеленых и министр иностранных дел Анналена Бербок.

«За канцлером и его умиротворяющей политической партией стоят члены его собственной коалиции, готовые поступать правильно. Будем надеяться, что им удастся дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс: это его политическая жизнь», — подытожили авторы.

Ранее, 16 января, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям», что сейчас руководство Германии находится в центре внутреннего скандала НАТО по поводу нежелания поставлять тяжелое вооружение Украине.

До этого, 4 января, российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на тот факт, что уровень доверия к политическому руководству ФРГ со стороны ее граждан серьезно упал за прошедший год. В подтверждение своих слов Пушков привел рейтинг, составленный институтом социальных исследований Forsa.

Так, согласно опросу, лишь 30% населения одобряют действия властей. Больше всего пострадал рейтинг канцлера Олафа Шольца: он составил 33%, что на 24% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Доверие к федеральному правительству между тем упало на 22% и составило 34%.

До этого, в октябре, социологи компании Insa пришли к выводу, что более половины жителей ФРГ считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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