Доверие немцев Шольцу и его правительству упало до 30%

Канцлер Германии Олаф Шольц и федеральное правительство теряют благосклонность населения по сравнению с началом прошлого года. Согласно недавнему опросу Forsa, только около 30% по-прежнему доверяют этим двум институтам, сообщает 3 января газета Die Welt.

Отмечается, что Шольц набрал всего 33%, федеральное правительство — 34%. Минус 24% и 22% соответственно.

Бундестаг, которому в начале года доверяли 37% респондентов, продемонстрировал снижение на 12%. Доверие к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру упало до 63%, но, как и в предыдущие годы, он пользовался наибольшей симпатией среди политических деятелей.

Опрос Forsa также выявил явные различия между восточной и западной частью ФРГ.

Согласно полученным данным, за исключением муниципального уровня, доверие восточных немцев к политическим институтам ниже, чем у западных. Разница в доверии к федеральному президенту (53% — на востоке, 65% — на западе) и Европейскому союзу (20% — на востоке, 33% — на западе) видна особенно сильно.

В ноябре сообщалось, что почти три четверти немцев не хотят возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера Германии.

В октябре газета Bild со ссылкой на исследование социологической компании Insa сообщила, что более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.