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Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ

Опрос: почти три четверти немцев выступили против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Почти три четверти немцев не хотят возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Об этом свидетельствуют опубликованные в журнале Deutsche Welle в субботу, 26 ноября, результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

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«Около 71% опрошенных немцев заявили, что не хотят, чтобы Ангела Меркель, которая ушла в отставку после прошлогодних выборов после 16 лет пребывания на посту канцлера, снова заняла свой пост», — говорится в материале.

Однако, как показал опрос, около 43% респондентов сказали, что, по их мнению, Меркель справилась со своей работой лучше, чем нынешний канцлер Олаф Шольц, в то время как 41% заявили об обратном, а 16% не определились по этому вопросу.

Отмечается также, что популярность Меркель больше на востоке Германии, чем на западе страны. Согласно опросу, 52% опрошенных на востоке предпочли Меркель Шольцу, тогда как на западе страны такое мнение высказали только 42%.

Опрос был проведен 24 ноября среди 5 тыс. граждан ФРГ.

24 ноября Меркель в интервью изданию Der Spiegel заявила, что перед тем, как покинуть свой пост, пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

До этого, 6 октября, Меркель заявляла, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Она отмечала, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

28 сентября бывший канцлер Германии призвала серьезнее относиться к словам Путина о том, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными ей средствами, поскольку они являются не блефом или слабостью, а признаком политической мудрости.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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