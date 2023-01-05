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Пушков указал на растущее недоверие жителей ФРГ к властям республики

Сенатор Пушков: доверие жителей Германии к руководству страны значительно снизилось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Уровень доверия к политическому руководству ФРГ со стороны граждан серьезно упал за прошедший год. На данную тенденцию в среду, 4 января, обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

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«Германия явно движется не в том направлении, и ее жители это чувствуют», — написал он в своем Telegram-канале.

В подтверждение своих слов Пушков привел рейтинг, составленный институтом социальных исследований Forsa.

Согласно опросу, лишь 30% населения одобряют действия властей. Больше всего пострадал рейтинг канцлера Олафа Шольца — он составил 33%, что на 24% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Доверие к федеральному правительству между тем упало на 22% и составило 34%.

Также доля респондентов, лояльных бундестагу, сократилась на 13%. Наибольшую благосклонность немцы проявили в отношении президента Франка-Вальтера Штайнмайера: его популярность хотя и снизилась к концу года, однако осталась самой высокой на фоне других политических деятелей — 63%.

Аналитики Forsa также выявили различия между ответами жителей восточной и западной части ФРГ.

Так, за исключением муниципального уровня, доверие восточных немцев к политическим институтам ниже, чем у западных. Разница в отношении к федеральному президенту (53% — на востоке, 65% — на западе) и Европейскому союзу (20% — на востоке, 33% — на западе) видна особенно сильно.

В ноябре сообщалось, что почти три четверти немцев не хотят возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера.

До этого, в октябре, социологи компании Insa пришли к выводу, что более половины жителей ФРГ считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

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