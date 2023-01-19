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Эксперты объяснили ежегодные перебои с препаратами для онкобольных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дефицит около полутора десятков препаратов ощутили пациенты с онкологическими заболеваниями в конце 2022 и начале 2023 года, рассказали «Известиям» представители профильных организаций.

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Так, через всероссийскую горячую линию помощи онкологическим больным «Ясное утро» пациенты наиболее часто ищут препараты «Золадекс», «Ластет», «Капецитабин», «Трастузумаб» и т.д. В январе, как ранее писали «Известия», участились жалобы пациентов на отсутствие противоопухолевого препарата «Тамоксифен».

«По некоторым препаратам абоненты ссылались не просто на отсутствие в какой-то аптеке или больнице, но и в регионе в целом», — рассказала «Известиям» руководитель юридического отдела службы «Ясное утро» Ольга Смирнова.

В благотворительном фонде помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше» сообщения об отсутствии препаратов поступают почти каждый день.

«Мы сталкиваемся примерно с тремя обращениями в день. За последние месяцы поступило более сотни таких обращений», — говорится в ответе фонда на запрос «Известий».

Проблема объясняется неэффективным планированием закупок, считает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

«Всё планирование осуществляется на основе объемов прошлого года. Врачи не учитывают тренды или прогнозные расчеты. Это общая тема, не только в онкологии, но и в диабете, респираторных заболеваниях», — сказала она.

Она также указала, что у регионов нет возможности прямо передать образовавшиеся излишки препаратов в другие регионы.

«Получается, что в одних регионах списываются лекарства по истечению срока годности, а в других регионах этих же лекарств не хватает», — сказала Лариса Попович.

В Росздравнадзоре «Известиям» сообщили, что проблем с поставками и вводом в гражданский оборот препаратов, на отсутствие которых жалуются пациенты, не отмечено.

«Признаков их дефицита на рынке нет», — констатировали ведомства.

При этом главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди допустил, что в медорганизациях, «где руководители заблаговременно не составили план закупочных мероприятий, может возникать задержка по поставке».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средственные действия: в чем причина ежегодного дефицита лекарств от рака

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