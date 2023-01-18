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Клинический психолог рассказала о важности сна для здоровья

Клинический психолог Толстухина: сон стабилизирует множество процессов в нервной системе
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michaela Begsteiger
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Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина заявила 18 января в разговоре с «Известиями», что регулярный полноценный сон — крайне важный элемент психического и физического здоровья.

«Во сне стабилизируется множество процессов в нервной системе, а также происходит физическая стабилизация и регенерация во внутрннних органах. При сбое режима сна в первую очередь страдает психика, продолжительное отсутствие нормального сна может говорить о начинающихся психотических состояниях», — заявила она.

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По словам Толстухиной, чем дольше человек без сна, тем тяжелее последствия: ключевые системы жизнеобеспечения организма выходят из строя.

«Тяжелые изменения мозговой ткани критически снижают иммунитет, организм истощается вплоть до летального исхода», — предупредила специалист.

Она отметила, что с жалобами на нарушенный сон стоит обратиться к неврологу или психиатру для выяснения причин проблемы со сном, так как они могут быть психологическими или органическими.

Ранее в этот же день в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям.

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева 18 января рассказала в беседе с «Известиями» о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы — фатальной семейной бессонницы, которая стала причиной смерти подростка.

По ее словам, ключевыми признаками того, что бессонница имеет смертельную форму, — полная неспособность человека засыпать и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.

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