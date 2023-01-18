Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Украины
Мир
Депутат рады назвал сложной ситуацию с электроснабжением в ряде областей Украины
Мир
В США рассказали об уничтожении российскими войсками резервов ВСУ в Артемовске
Мир
Столтенберг назвал победу России на Украине очень опасной для НАТО
Мир
CNN узнал о подготовке США крупного пакета военной помощи Киеву
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде до середины четверга
Мир
Во Флориде арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato гражданина РФ
Мир
Белый дом назвал средства ПВО первыми в списке запросов Украины
Мир
Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды
Интернет
Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra утекли в Сеть до релиза
Мир
В Белом доме не увидели намерения Белоруссии присоединиться к СВО
Мир
Большинство британцев не верят в исполнение Сунаком новогодних обещаний

Фанат пообещал взять на Australian Open сербский флаг после скандала с триколором РФ

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралийский болельщик русского происхождения Юджин Роутман, у которого отобрали российский флаг на Открытом чемпионате Австралии по теннису, намерен в следующий раз принести флаг Сербии и перевернуть его. Об этом он заявил 18 января в интервью «РИА Новости».

Русский Мельбурн: Россия ставит рекорды на Australian Open
В основной сетке турнира «Большого шлема» стартуют сразу 19 россиян

В понедельник, 16 января, во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинской теннисистки Катерины Байндль болельщики развернули на трибунах флаг РФ. После этого украинские зрители массово пожаловались в Федерацию тенниса Австралии, которая, впоследствии, запретила зрителям приносить российский триколор.

Как выяснилось, флаг развернули Роутман и его друзья. По словам мужчины, 18 января, когда он пришел на матч россиянина Даниила Медведева против австралийца Джона Миллмана и достал триколор РФ, к нему сразу же подошла охрана и выпроводила из зала. В итоге флаг конфисковали, а Роутману запретили вход на турнир в течение 24 часов.

«В пятницу (20 января. — Ред.), когда закончится мой бан, я собираюсь снова пойти на турнир. Возьму с собой сербский флаг и переверну его, чтобы он выглядел, как российский», — заявил болельщик, добавив, что не боится проблем с полицией, так кактаким образом не нарушит никаких правил.

Кроме того, Роутман обратил внимание, что у присутствовавших на матче Медведев — Миллман не возникло негативной реакции на российский триколор.

В посольстве РФ в Австралии 17 января также отреагировали на инцидент. Там заявили, что решение Федерации тенниса Австралии является еще одним примером неприемлемой политизации спорта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023