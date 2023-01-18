Фанат пообещал взять на Australian Open сербский флаг после скандала с триколором РФ

Австралийский болельщик русского происхождения Юджин Роутман, у которого отобрали российский флаг на Открытом чемпионате Австралии по теннису, намерен в следующий раз принести флаг Сербии и перевернуть его. Об этом он заявил 18 января в интервью «РИА Новости».

В понедельник, 16 января, во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинской теннисистки Катерины Байндль болельщики развернули на трибунах флаг РФ. После этого украинские зрители массово пожаловались в Федерацию тенниса Австралии, которая, впоследствии, запретила зрителям приносить российский триколор.

Как выяснилось, флаг развернули Роутман и его друзья. По словам мужчины, 18 января, когда он пришел на матч россиянина Даниила Медведева против австралийца Джона Миллмана и достал триколор РФ, к нему сразу же подошла охрана и выпроводила из зала. В итоге флаг конфисковали, а Роутману запретили вход на турнир в течение 24 часов.

«В пятницу (20 января. — Ред.), когда закончится мой бан, я собираюсь снова пойти на турнир. Возьму с собой сербский флаг и переверну его, чтобы он выглядел, как российский», — заявил болельщик, добавив, что не боится проблем с полицией, так кактаким образом не нарушит никаких правил.

Кроме того, Роутман обратил внимание, что у присутствовавших на матче Медведев — Миллман не возникло негативной реакции на российский триколор.

В посольстве РФ в Австралии 17 января также отреагировали на инцидент. Там заявили, что решение Федерации тенниса Австралии является еще одним примером неприемлемой политизации спорта.