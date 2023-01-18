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Актер Кюрдзидис рассказал об операции Удовиченко на позвоночнике

Актер Кюрдзидис: Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Народной артистке России Ларисе Удовиченко сделали операцию на позвоночнике. Об этом сообщил 18 января друг актрисы, ее коллега по цеху Эвклид Кюрдзидис.

Он отметил, что операция была проведена еще в декабре прошлого года.

«Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации», — сказал Кюрдзидис ТАСС.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила агентству данную информацию.

«Она дома, не в больнице», — добавила Гущина.

О проблемах Удовиченко со здоровьем стало известно ранее в этот день. В связи с этим ее заменили в спектакле «Новогодний переполох», который состоялся 7 января в Петрозаводске.

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