Актер Кюрдзидис рассказал об операции Удовиченко на позвоночнике
Народной артистке России Ларисе Удовиченко сделали операцию на позвоночнике. Об этом сообщил 18 января друг актрисы, ее коллега по цеху Эвклид Кюрдзидис.
Он отметил, что операция была проведена еще в декабре прошлого года.
«Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации», — сказал Кюрдзидис ТАСС.
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила агентству данную информацию.
«Она дома, не в больнице», — добавила Гущина.
О проблемах Удовиченко со здоровьем стало известно ранее в этот день. В связи с этим ее заменили в спектакле «Новогодний переполох», который состоялся 7 января в Петрозаводске.