Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом сообщается на сайте петрозаводского отделения билетного оператора «Кассир.ру».

«Замена артиста в спектакле «Новогодний переполох» (в Петрозаводске. — Ред.). Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — говорится в сообщении.

Спектакль состоялся 7 января с заменой артистки.

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