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Актрису Проклову прооперировали после перелома ноги

Телеведущую Елену Проклову прооперировали после перелома ноги, сейчас она находится в Боткинской больнице
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову прооперировали после перелома ноги, сейчас она находится в Боткинской больнице.

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«Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю», — рассказала Проклова ТАСС 10 января.

Как отметила 69-летняя актриса и телеведущая, она получила травму во время репетиции спектакля «Розыгрыш» на гастролях в Крыму.

«На первой же репетиции я поскользнулась и сломала ногу. Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять [спектаклей], я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением», — сообщила актриса.

Она поблагодарила врачей.

«Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей», — заявила Проклова.

Кроме того, как добавила артистка, зрители восприняли то, что она будет играть на сцене в инвалидном кресле, с пониманием.

31 января прошлого года Проклову выписали из больницы после инсульта. Она была госпитализирована 9 января. Позднее она вышла на связь и подчеркнула, что у нее был «наилучший вариант инсульта».

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ. Популярность ей принесла роль Татьяны Фешевой в драме Иосифа Хейфица «Единственная» (1975). Кроме того, в числе известных работ Прокловой — учитель литературы Марина Максимовна в мелодраме «Ключ без права передачи» (1976), стюардесса Лариса Комарова в «Мимино» (1977), Марсела в музыкальном телефильме «Собака на сене» (1977) и т. д.

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