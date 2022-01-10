Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию актрисы Прокловой

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова находится в состоянии средней тяжести. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил источник «Известий».

Накануне 68-летнюю актрису доставили в одну из московских клиник.

Проклова поступила к медикам с головокружением, повышенным артериальным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения.

После обследования выяснилось, что артистка несколько дней назад перенесла инсульт. Другие подробности неизвестны.

При этом агент Прокловой Наталия Соболь призналась в беседе с RT, что не знает о произошедшем.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка», напоминает телеканал «360».