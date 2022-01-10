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Актриса Елена Проклова госпитализирована в реанимацию в Москве

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Заслуженная артистка РСФС, актриса Елена Проклова в понедельник, 10 января, госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник с острым нарушением мозгового кровообращения. По данным «Известий», в кардиологию звезда советского фильма «Мимино» попала с головокружением и повышенным давлением.

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В ходе обследования выяснилось, что у 68-летней Прокловой несколько дней назад произошел инсульт, ее сразу же перевели в реанимационное отделение.

Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».

Ранее, в августе 2021-го, один из актеров триллера «Динозавр» сообщил, что актрису Светлану Светличную доставили в одну из столичных больниц. По словам самой актрисы, обращение к врачу было связано с травмой головы, которую она получила несколько лет назад.

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