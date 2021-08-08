Прямой эфир
Спорт
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Спорт
Путин 9 августа побеседует с членами паралимпийской команды России
Происшествия
В Приморье мужчину убило ударом молнии
Мир
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Спорт
Газзаев высоко оценил выступления сборной ОКР на Олимпиаде в Токио
Общество
Знакомые сообщили о госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

Светличная прокомментировала сообщения о своей госпитализации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Светлана Светличная в воскресенье, 8 августа, прокомментировала информацию о своей госпитализации в Москве.

Ранее в этот день один из актеров триллера «Динозавр» сообщил, что артистку доставили в одну из столичных больниц.

По словам актрисы, обращение к врачу связано с травмой головы, которую она получила несколько лет назад.

Палатное отношение: Минздрав просят не запрещать плановую госпитализацию непривитых
Вместо сертификата о вакцинации предлагается использовать оперативный тест на COVID-19

«Я спустилась (на интервью. — Ред.) и получила удар по голове. Знаете, раньше были столбы, на которых висели лампочки (софит. — Ред.) ... Я могла не вернуться к жизни. Это было так больно, как голова не треснула — я до сих пор не понимаю. Это меня Господь спас! Я потеряла сознание и лежала на земле своего дома», — рассказала Светличная РЕН ТВ подробности инцидента.

После случившегося артистка, по ее словам, «долго возвращалась к жизни» и теперь нашла врача, который помогает ей с реабилитацией.

В апреле актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы. 28 апреля в медучреждении рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести в отделении неврологии. 10 мая сын актрисы Алексей Ивашов рассказал, что она выписалась из больницы и чувствует себя хорошо.

Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Актриса дебютировала в фильме «Колыбельная» Михаила Калика, однако первой яркой ролью стала роковая героиня в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Светличная снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Стряпуха» и др.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021