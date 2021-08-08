Светличная прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Светлана Светличная в воскресенье, 8 августа, прокомментировала информацию о своей госпитализации в Москве.

Ранее в этот день один из актеров триллера «Динозавр» сообщил, что артистку доставили в одну из столичных больниц.

По словам актрисы, обращение к врачу связано с травмой головы, которую она получила несколько лет назад.

«Я спустилась (на интервью. — Ред.) и получила удар по голове. Знаете, раньше были столбы, на которых висели лампочки (софит. — Ред.) ... Я могла не вернуться к жизни. Это было так больно, как голова не треснула — я до сих пор не понимаю. Это меня Господь спас! Я потеряла сознание и лежала на земле своего дома», — рассказала Светличная РЕН ТВ подробности инцидента.

После случившегося артистка, по ее словам, «долго возвращалась к жизни» и теперь нашла врача, который помогает ей с реабилитацией.

В апреле актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы. 28 апреля в медучреждении рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести в отделении неврологии. 10 мая сын актрисы Алексей Ивашов рассказал, что она выписалась из больницы и чувствует себя хорошо.

Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Актриса дебютировала в фильме «Колыбельная» Михаила Калика, однако первой яркой ролью стала роковая героиня в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Светличная снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Стряпуха» и др.