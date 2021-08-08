Знакомые сообщили о новой госпитализации Светланы Светличной

Звезда советского и российского кино, актриса Светлана Светличная доставлена в одну из больниц Москвы. Об этом 8 августа рассказал один из актеров нового сезона триллера «Динозавр».

Как он пояснил, диагноз пациентки ему не известен. «В последнее время актриса жаловалась на плохое самочувствие», — цитирует коллегу актрисы «Экспресс-газета».

В апреле актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы. 28 апреля в медучреждении рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести в отделении неврологии. 10 мая сын актрисы Алексей Ивашов рассказал, что она выписалась из больницы и чувствует себя хорошо.

Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Актриса дебютировала в фильме «Колыбельная» Михаила Калика, однако первой яркой ролью стала роковая героиня в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Светличная снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Стряпуха» и др.