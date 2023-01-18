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Дело возбудили после обмана фигуристки Тарасовой на 780 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уголовное дело было возбуждено после хищения 780 тыс. рублей телефонными мошенниками у серебряного призера Олимпиады в Пекине — 2022 фигуристки Евгении Тарасовой в Москве. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в среду, 18 ноября, со ссылкой на осведомленный источник.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

13 января Тарасовой позвонил человек, представившийся капитаном юстиции. Он заявил, что неизвестный мужчина оформил на ее имя несколько кредитов. Затем спортсменку соединили якобы со специалистами Банка России (ЦБ), которые посоветовали ей застраховать счета в банках. Ее убедили снять и перевести на указанный мошенниками счет «казначейства». Так как фигуристка опаздывала на тренировку, она успела снять деньги со счета только в одном банке.

Через некоторое время девушка осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в правоохранительные органы.

Тарасова — серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и Олимпийских игр 2022 года в парном катании, передает RT.

6 января российский телеведущий и видеоблогер Михаил Ширвиндт также попал на удочку телефонных мошенников и отдал им 140 тыс. рублей. Преступники представились другом ведущего, который срочно нуждался в средствах.

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